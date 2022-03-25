Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2022, 13:44

На фоне проходящей на Украине спецоперации России американские политики всё чаще задумываются над безопасностью собственного государства. Конечно, Киев находится в нескольких тысячах километров от Вашингтона, но от внешних гроз никто не застрахован.



В Конгрессе заслушали руководителей американской разведки. По итогам стороны согласились, что «нападение России на Украину» несёт угрозу мировому порядку. Директор разведуправления Минобороны США генерал–лейтенант Сотт Берриер заявил, что Россия становится более агрессивным государством. Она пытается отменить правила США, предложенные ранее для остальных государств мира.



Кремль расширяет своё влияние над бывшими советскими республиками. Военная мощь России слишком большая. Москва способна бросить вызов Вашингтону. Для достижения своих целей Россия рассматривает ядерные силы как основной инструмент. Кремль всё громче заявляет о необходимости вывода войск НАТО с территории соседних государств, говорит генерал. Учитывая такую позицию, США не планируют вступать в войну за Украину. Усилия максимум будут сосредоточены на оказании военной помощи. Закрывать небо Украины американцы не намерены, так как это сразу будет расцениваться как вступление в войну.