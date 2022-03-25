Украинские мигранты, приехавшие в Россию, боятся возвращаться домой

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25 марта 2022, 13:07

В России в скором времени будет объявлена амнистия гражданам Украины, не имеющим правового статуса. Предварительно в российские регионы за последние восемь лет прибыло 2,5 миллиона человек. У граждан Украины, вышедших из огня по гуманитарным коридорам, правовое положение иное, чем у жителей Донбасса.



В апреле депутаты Госдумы примут закон о миграционной амнистии. Это позволит остаться в России всем желающим украинцам, не совершившим правонарушений. Большая часть украинцев с 2014 года уже легализовалась в России, получив право на временное проживание, вид на жительство или гражданство. Беженцы из Украины могут в течение трёх месяцев не регистрироваться в России. Потом, если спецоперация завершится, люди поедут домой. При этом многие боятся возвращаться на родину, опасаясь мести со стороны правоохранительных структур Украины за контакты с русскими.



Российские правозащитники предлагают временно трудоустраивать украинцев, чтобы они не уходили «в тень». Эксперты считают, что депутаты смогут оперативно внести изменения в миграционные законы. Создав гуманитарные коридоры, Россия готова к ответственности за беженцев – представителей русского мира, пришедших в нашу страну.