Молдавия не присоединилась к санкциям против РФ и намерена сохранять такую позицию

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25 марта 2022, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

По заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена, на сегодня нейтралитет в Молдове поддерживают более 80% граждан.

Жители республики считают эту позицию наиболее правильной. Даже оппозиция уже склоняется к поддержке идей Санду. На фоне спецоперации РФ на территории Украине возник серьёзный дипломатический скандал, но Молдова в него так и не включилась. Кишинёв сохранил собственную позицию, и в этом его поддержали даже американцы. Как заявил Блинкен, Вашингтон поддерживает территориальную целостность РМ и её гарантированный конституцией нейтралитет.

Источники из молдавского правительства сообщают СМИ, что все западные лидеры и дипломаты, посещавшие за последние недели Кишинёв, так же одобрили позицию правительства Майи Санду. Никто не подталкивал страну к каким-то агрессивным действиям. Более того, глава МИД Молдовы Нику Попеску почти всё время говорит о нейтральной позиции своей родины. Через территорию республики в сторону Украины, не поставляется ничего, чтобы могло быть признано продукцией двойного назначения. Не поставляются даже бронежилеты. Без сомнения, это вызывает некоторое недовольство украинской стороны, но в РМ не намерены менять в дальнейшем свою политическую стратегию.