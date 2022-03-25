Депутат Госдумы Бабаков о решениях экстренного саммита НАТО: хотят построить железную дверь

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25 марта 2022, 11:38

А. Бабаков, фото: babakov.ru

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал решения прошедшего в Брюсселе экстренного саммита НАТО, на котором генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией после событий на Украине не будут прежними.

По итогам экстренного саммита НАТО он также заявил, что альянс не будет вводить свои войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией, но окажет Киеву военную помощь и значительно усилит свое присутствие в Восточной Европе.

Александр Бабаков в эфире радио Sputnik заявил, что у России нет иллюзий в отношении НАТО и возможности взаимодействия с ним.

По мнению парламентария, НАТО полностью дискредитировало себя с точки зрения обязательств по нерасширению, взятых в девяностые годы. "Заявляя о том, что деятельность НАТО носит оборонительный характер, они на самом деле своими действиями полностью опровергали это. Они не видят нас в своей системе мироощущения", - отметил Бабаков.

По его словам, "Россия всегда конструктивна, всегда протягивает руку диалога, а они всегда игнорируют". "Хотят построить железную дверь. Но она же будет не нас отгораживать от них, а их от нас" сказал депутат Госдумы и добавил, что "они погрязли в своих внутренних проблемах".

Бабаков уверен, что "суетливость НАТО связана с тем, что они не понимают, каким образом принять решение, которое кардинально повлияло бы на ситуацию", также они не в состоянии выделить внутри себя группу лидеров, которая взяла бы на себя ответственность за принятие этих решений.