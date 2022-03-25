Глава ВТО Оконджо-Ивеала: рост цен на продукты может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира

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25 марта 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, фото: Clemens Bilan / PooL, globallookpress.com

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что в беднейших странах мира возможны беспорядки и голодные бунты из-за роста цен на продукты на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.

По данным ВТО, 35 стран Африки зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона. Нгози Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность тем, что спецоперация на Украине приведет к срыву посевной кампании в стране, которая поставляет половину зерна, оно хранится в запасах ВТО для перераспределения в нуждающиеся страны. По ее словам, на долю России и Украины приходится почти четверть поставок пшеницы в мире.

По мнению главы ВТО, это очень волнительно "Влияние на цены на продовольствие и голод в этом году и в 2023 могут быть серьезными. Еда и энергия — два самых больших пункта в потребительской корзине бедных людей по всему миру", — отметила Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian.

Глава организации не исключает повторения голодных бунтов, которые происходили во второй половине двухтысячных годов в результате роста инфляции в мире.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, поскольку этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75% стран-членов организации.