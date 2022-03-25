Володин о похищении украинскими силовиками дочери мэра Купянска: на Украине неонацистская идеология поразила органы власти

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25 марта 2022, 09:30 Источник: Вячеслав Володин

Мэр города Купянска Геннадий Мацегора, кадр видео

Мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, что его 20-летнюю дочь Дарью Мацегору похитили в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ и удерживают, а он получает сообщениями с угрозами расправы. О судьбе девушки нет никакой информации три дня.

Геннадий Мацегора обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в четверг "мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к Зеленскому". Мацегора попросил судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

"Чудовищная ситуация", - считает Володин. Как он написал в своем Telegram-канале, "сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти".

"Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", - пишет парламентарий. Володин пообещал направить материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в распоряжении, в национальные парламенты европейских стран.

"Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния", - заключил председатель Госдумы.

В видеообращении мэра Купянска к Зеленскому говорится: "Владимир Александрович! Если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один, без оружия, не противостоял вооруженной армии, судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите ее. Но помогите спасти дочь. Если с ней что-нибудь случится, я буду в этом винить вас".