Кем была Мадлен Олбрайт и как себя позиционировала

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25 марта 2022, 08:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Она пережила Иранскую революцию, Хусейна и Югославию. Вот что можно сказать про умершую Мадлен Олбрайт, первой в истории Соединённых Штатов женщины-госсекретаря. О бывшем американском политике ходят разные мнения. Одни считают её патриотом США, другие обвиняют в двуличности и радикализме, третьи уличают в слишком сильной русофобии. Но кем же всё-таки она была, и кем запомнилась для американцев и мирового сообщества?

Мадлен Олбрайт родилась в Праге в 1937 году. Она пережила всю Вторую Мировую. Видела её своими глазами, чувствовала, переживала. В Штаты Олбрайт попала лишь в 1949 году, когда нацистский рейх уже пал, а в мире запахло Холодной войной. Но тем не менее всю свою жизнь Мадлен не доверяла России, и это печальный факт. А началось всё ещё с советского периода. В 1968 году произошли события, известные под именем Пражской весны. Тогда советские силы уничтожили демонстрантов, тем самым учинив кровавую бойню. Увидев танки на улицах Чехословакии, Олбрайт мысленно поклялась себе бороться с русскими до конца. Потом она даже выпустила книгу под названием «Пражская зима», уже в 2012 году.

Свою политическую активность Олбрайт охотно проявляла в 90-х, а это были «те ещё времена». Вначале Война в Персидском заливе, крушение СССР, преступления Хусейна, африканская бойня, а потом распад Югославии. Казалось, мир вот-вот рухнет и более никогда не возродится. Олбрайт приложила немало усилий для создания своеобразной «трещины» в российско-американских отношениях. Самым громким её высказыванием была фраза о «большой России». «Россия слишком большая, а значит, сибирские богатства должны принадлежать мировому сообществу», - можно привести в пример её слова. Но как Олбрайт ни пыталась потом откреститься от своих фраз, ей это так и не удалось. Её высказывания запомнились надолго.

Мадлен прилагала немало усилий для того, чтобы заставить президента Клинтона надавить на РФ с югославским вопросом. Тогда сербский тиран Слободан Милошевич устроил резню, надеясь тем самым раздавить непокорных. Хотя данный акт можно было расценить как ответный. Ведь первыми бойню учинили как раз бошняки и хорваты. А потом уже началась Косовская война, опять же по вине сепаратистов. С 1997 года Олбрайт становится госсекретарём Соединённых Штатов и доверенной советницей Клинтона. Огромную роль играют немолодой возраст и политический опыт. Мадлен и Билл Клинтон всё же сумели убедить Ельцина не вмешиваться в Югославскую войну. Это позволило НАТО нанести удар по Милошевичу и сокрушить его. Но из-за атак пострадали гражданские, а ненависть сербов к американцам усилилась в разы.

Уйдя со своего поста, Олбрайт продолжала «исповедовать» антироссийскую пропаганду. После эпохи Ельцина, её борьба с РФ не закончилась. Она оставила целую вереницу ядовитых цитат по поводу России и её правительства. Постоянные обвинения в провокациях, оскорбления и язвительные слова. Олбрайт никогда не изменяла своей позиции. Можно сказать, что «антирусизм» был у неё в крови. Вплоть до самой смерти, она оставалась убеждённой американисткой и превозносила успехи собственной страны. Для кого-то она была и остаётся героиней, но только не для России. В РФ её всегда недолюбливали и считали её слова проявлением особенного радикализма. Радикализма, который часто переходит в стадию лютой ненависти.