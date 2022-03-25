Госдеп США объявил награду 10 млн долларов за данные о местонахождении россиянина Евгения Гладких из-за кибератак

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25 марта 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении гражданина РФ Евгения Гладких, подозреваемого в совершении кибератак против американских объектов критически важной инфраструктуры.

В МИД США отметили, что имеются ввиду кибератаки, которые были совершены в 2017 и 2018 годах.

По версии Госдепа, в период с мая по сентябрь 2017 года программист ведущей исследовательской организации Минобороны РФ Евгений Викторовича Гладких вместе с сообщниками взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО.

В 2018 году в период с февраля по июль Гладких и его сообщники, предположительно, совершали хакерские атаки на другие предприятия энергетического сектора США, "безуспешно пытались взломать компьютерные системы американской компании".

В заявлении Госдепа предлагается вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение Евгения Гладких или любого другого гражданина, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, нарушает Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.