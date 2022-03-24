Российский пранкер разыграл главу Минобороны Британии, выдав себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля

В YouTube появились видеоролики с разговором российского пранкера Алексея Столярова (Лексуса) с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом. Лексус разыграл Уоллеса, выдав себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Британское ведомство «настоятельно» попросило руководство YouTube ролики удалить. В заявлении Минобороны Британии отмечается, что они представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании». В ведомстве заявили, что видеозаписи с сообщением о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW являются дезинформацией. Помимо этого, Бен Уоллес в ходе разговора заявил об истощении запасов ракет у Великобритании.
Российские пранкеры Владимир (Вован) Кузнецов и Алексей (Лексус) Столяров рассказали, как им удалось организовать «переговоры». Они отметили, что ни сам Уоллес, ни сотрудники его офиса, не знали манеры общения украинского премьера Шмыгаля, его голоса и даже внешний вид.
«Мы убедили его секретариат, его офис, дальше дело было за ними — они организовали звонок, и министр был полностью уверен. Не будет же его собственный секретариат подставлять. Если почитать британскую прессу, пишут о том, что он был очень зол на свой офис, что все произошло из-за них. Пообещал с ними сотворить какое-то слово, которое английская пресса закрыла звездочками», — объяснил Кузнецов.
В ходе розыгрыша пранкер заявил главе Минобороны Британии, что Киев хотел бы продолжить ядерную программу с целью защиты от Москвы.
«России это очень сильно не понравилось бы... Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете», — ответил Бен Уоллес.
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