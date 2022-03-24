Китаю нужна сильная Россия, и он не будет жертвовать единственным своим крупным союзником в мире

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2022, 17:18 Источник: Известия

Для КНР очень скоро встанет вопрос выбора: развитие экономических и торговых связей с США или укрепление партнерства с Россией. Вашингтон явно пытается поставить Китай перед этим выбором. Решение в Пекине ещё не принято - китайцы вообще не любят скороспелых решений, но приниматься оно будет с учетом долгосрочных интересов страны. А они у Китая заключаются в построении экономики, независимой от прихоти зарубежных партнеров.



Китаю в долгосрочной перспективе нужна сильная Россия, и он не будет жертвовать этим, по сути, единственным своим крупным союзником в мире в угоду сохранению экономических преференций с США и Европой - ведь эти преференции и существуют, по сути, для сдерживания Китая.



Активной торговой войны между Китаем и Западом не будет - обеим сторонам она невыгодна, но и западные санкции против России Пекин соблюдать не станет. Найдутся сотни способов элегантно обойти их, что КНР уже много лет делает в торговле с Ираном. Одновременно Китай будет вкладывать все ресурсы в формирование в скорейшие сроки автономной финансовой, технологической и внешнеторговой систем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от Запада с инфраструктурной точки зрения. В течение пары лет мы увидим в мире две параллельные финансовые системы с независимыми технологическими платформами, два интернета и два валютных союза. Биполярный мир возвращается.