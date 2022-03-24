Россия начала выплачивать по десять тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины

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24 марта 2022, 16:43 Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

В четверг, 24 марта, стало известно, что Россия начала единовременно выплачивать на освобожденных территориях Украины по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам. Об этом заявили в МЧС РФ.

Уточняется, что к настоящему моменту на пострадавшей украинской территории заработал первый пункт оказания финансовой помощи. Известно, что сотрудники МЧС принимают документы от граждан и осуществляют выплаты.

В МЧС сообщили, что планируется открыть еще несколько пунктов, безопасность работы которых обеспечивают сотрудники Росгвардии.