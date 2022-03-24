Замглавы ОП ДНР Мартьянова: «В принципе можно сказать, что безопасных районов в Донецке сейчас нет»

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24 марта 2022, 16:40

Донецк, коммунальщики, Den Frost/ globallookpress.com

Столица Донецкой Народной Республики остается под обстрелом украинских вооруженных формирований. Обстановка в городе продолжает оставаться напряженной. Такую информацию сообщает заместитель председателя Общественной палаты республики Екатерина Мартьянова.

После трагедии с ударом «Точкой-У» по центру Донецка над территорией ДНР республиканская система ПВО сбила не менее десяти таких ракет, большинство из которых летело в центральную часть города.

«В принципе можно сказать, что безопасных районов в Донецке сейчас нет, украинские обстрелы хаотичны, больше похожи на конвульсии умирающего и представляют большую угрозу для жизни дончан», − цитирует слова Мартьяновой «Украина.ру».

Донецкий парламентарий отметила, что в условиях боевых действий город испытывает перебои с электро- и водоснабжением. Администрация столицы стремится сразу реагировать. А республиканские коммунальщики стали настоящими «фронтовиками», выезжая к местам аварий и под обстрелами, и по заминированной территории.

«То есть город постоянно живёт в большом напряжении, но ключевое слово "живёт" и надеется на скорейшее наступление мира», − подвела итог комментарию Мартьянова.