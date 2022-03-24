Представитель ЕБРР прилетела в Узбекистан агитировать против России, но получит по хитрой лисьей морде

В Ташкент прибыла глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. На встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым она обсудит последствия и влияние украинского кризиса на экономику.
Европейский чиновник пытается перетянуть Узбекистан на свою сторону. Однако республика не готова отказываться от сотрудничества с Россией. В прошлом году Европейский банк инвестировал в Узбекистан 607 миллионов евро. Из-за западных санкций, введённых в отношении России, пострадали и Центрально-Азиатские республики. Трудовые мигранты, работающие в России, сократили переводы денег на родину. Далее произошло повышение цен на импортируемые российские и украинские товары. Заметно подорожали подсолнечное масло и сахар.
В Узбекистане считают, что США будут вводить санкции и в отношении сотрудничающих с Россией государств. Для узбекской экономики Москва является важнейшим партнёром наравне с Китаем и Казахстаном. Несмотря на санкции, в Узбекистане заявили о планах по увеличению поставок на российский рынок текстиля, кожи, плодоовощной продукции. Также ожидается увеличение потока российских туристов. Россия готова перенаправить инвестиции в Центральную Азию.
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