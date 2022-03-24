В мире исчерпываются запасы пшеницы, Россия прекратила экспорт

Ситуация на продовольственном рынке сигнализирует о приближении кризиса. Киевские власти сообщают о сокращении посевных площадей. Франция из-за угрозы нехватки продуктов уже подготовила продовольственные карточки. В государствах ЕС запасов пшеницы хватит на пару месяцев.
Российские аграрии также имеют определённые сложности. Они зависят от поставок зарубежной техники и семян. Заменить трактора и спецтехнику в текущих условиях будет крайне сложно. Российское руководство исключает возникновение продовольственного кризиса внутри государства. Президент России Владимир Путин приказал чиновникам следить за ситуацией с ценами. Гидрометцентр утешает, что Россия в этом году сможет собрать хороший урожай с озимых культур.
Некоторые государства уже столкнулись с нехваткой продовольствия. В Ираке запасы пшеницы исчерпываются. Подобная картина складывается в африканских странах. Ранее поставки туда осуществляли Россия и Украина. Однако из-за спецоперации российские власти ограничили экспорт пшеницы. Незалежная также не готова вывозить остатки урожая за рубеж. Посевная кампания на Украине находится под угрозой срыва. Киевские власти отказали своим европейским партнёрам в поставке растительного масла, кукурузы.
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