Снайперы ВСУ прикрывают бегство боевиков «Азова», стреляя по гражданским

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2022, 11:07

Снайпер, MOD Russia/ Globallookpress.com

В освобождаемом Мариуполе идут затяжные городские бои, в которых члены неонацистской запрещенной в России группировки «Азов» применяют тактику, наносящую много вреда мирному населению. Как известно, «азовцы» используют «живой щит» из гражданских.

Террористические группировки истребляют мирное население при отступлении. Их прикрывают обученные снайперы, которые должны задержать наступающих штурмовиков. Только вместо этого снайпера «Азова» зачастую ведут огонь по гражданским машинам и группам беженцев, своими силами пробирающимися в освобождённые ДНР и РФ кварталы.

При отступлении с позиций они ведут отчаянный, бессмысленный террор – типичное, характерное поведение неонацистов в Мариуполе сегодня.