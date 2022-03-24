Береговая охрана Японии заявила о риске ракетного пуска со стороны КНДР

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2022, 09:21

Пуск ракеты, Rocket Lab/ Globallookpress.com

Северная Корея может выполнить очередной ракетный пуск. Такое предупреждение сделали в четверг, 24 марта, в береговой охране Японии.

Журналисты РИА Новости уточнили, что силовое ведомство обратилось к находящимся в море суднам и кораблям соблюдать осторожность. При фиксации падения необычного объекта не приближаться к нему.

Как сообщало ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных, со стороны КНДР в район Японского моря был совершен пуск неопознанного снаряда.

Также Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи на экстренном заседании обсудил произведённый Пхеньяном выстрел из систем залпового огня.