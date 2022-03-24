Береговая охрана Японии заявила о риске ракетного пуска со стороны КНДР

Северная Корея может выполнить очередной ракетный пуск. Такое предупреждение сделали в четверг, 24 марта, в береговой охране Японии.
Журналисты РИА Новости уточнили, что силовое ведомство обратилось к находящимся в море суднам и кораблям соблюдать осторожность. При фиксации падения необычного объекта не приближаться к нему.
Как сообщало ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных, со стороны КНДР в район Японского моря был совершен пуск неопознанного снаряда.
Также Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи на экстренном заседании обсудил произведённый Пхеньяном выстрел из систем залпового огня.