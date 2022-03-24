Телеканал «Звезда»: российские военные захватили карты наступления Украины на Крым

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24 марта 2022, 09:25

фото: pixabay.com

Трофейные карты наступления Вооруженных сил Украины на Крым были захвачены российскими военными в Херсонской области. Телеканал «Звезда» сообщил, что российские военные захватили карты ВСУ, которые доказывают, что киевские власти планировали нападение на Крым.

По данным «Звезды», на картах обозначены позиции украинских националистов в Крыму.

На трофейных картах зеленым цветом отмечены заминированные территории. Как отметили российские эксперты, это сельскохозяйственные поля на полуострове. Черным на картах обозначены расчищенные от мин проходы, по которым танки ВСУ смогли бы попасть в Крым.

Российские военные заявляют, что обнаруженные карты стали доказательством планов Киева напасть на Крым.

Корреспонденты телеканала сообщили, что спецоперация ВС России на Украине сорвала атаку на Крым. Судя по датам, указанных на картах, нападение планировалось начать 19 или 20 февраля.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.