Reuters: СБ ООН не принял резолюцию России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения

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24 марта 2022, 08:23

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции Российской Федеарции о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения.

По данным агентства Reuters, «за» резолюцию России по Украине проголосовали два члена СБ ООН, 13 воздержались. Голосов «против» не было. Для того, чтобы резолюцию приняли, необходимо девять голосов из 15 при условии, что никто из постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) не воспользуется правом вето.

ТАСС уточняет, что с Россией «за» проголосовал Китай. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление из-за того, что документ не приняли, и призвал членов Совбеза «преодолеть политические разногласия», и «отреагировать на гуманитарный кризис прагматично и конструктивным образом», - сообщает РБК.