В США на 85 году жизни скончалась бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт

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23 марта 2022, 22:06 Источник: РБК

Мадлен Олбрайт, Michal Krumphanzl/CTK/globallook.com

В Соединенных Штатах в среду скончалась экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщается в ее Twitter, где приводится заявление семьи.

«Мы с болью в сердце сообщаем, что Мадлен Олбрайт, 64-й государственный секретарь США и первая женщина на этом посту сегодня скончалась», — сказано в заявлении.

В последнее время Олбрайт боролась с раком. Как сообщается, она умерла в окружении близких ей людей.

Мадлен Олбрайт была назначена на пост государственного секретаря в администрации президента Клинтона в 1997 году. Она стала первой женщиной на этом посту. Была известна жесткой позицией в международных отношениях, выступала за усиление роли США в НАТО.