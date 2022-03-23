МИД Китая: «Никакая страна формата G20 не может исключить из него Россию»

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23 марта 2022, 14:45

МИД КНР, Xinhua/ Global Look Press

Сегодня, 23 марта, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь высказал мнение по поводу появившейся информации о планах Соединенных Штатов Америки провести консультации с союзниками и партнёрами по поводу возможности исключить Россию из G20.

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», − приводит РИА Новости слова китайского дипломата.

Напомним, накануне, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие дни расскажет о новых санкциях против России.

В числе возможных новых ограничений американец не исключил консультаций США с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.