На стороне Украины сражаются добровольцы из ФРГ

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23 марта 2022, 12:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Военная спецоперация РФ на территории Украины вызвала неоднозначную реакцию в мире. Одни страны поддержали её, другие – выступили против. Те, кто решительно осудил российские действия, решили помочь Украине, разрешив военнослужащим сражаться на её стороне в качестве бойцов «Интернационального легиона». Сейчас там присутствуют добровольцы и наёмники из разных государств, включая и Германию. Немецкая телепрограмма Tagesschau утверждает, что на территории Украины сражаются до 20 тысяч иностранцев. Однако есть оговорка, что перепроверка этих данных очень сложна. Германские добровольцы насчитываются, по некоторым сведениям, в порядке одной тысячи человек. Так утверждает ещё один немецкий телеканал – MDR.

Западным журналистам удалось опросить нескольких бойцов добровольческих отрядов из ФРГ, сражающихся на стороне Зеленского и участвующих в партизанских операциях. Они прибыли в Украину через польскую территорию. Отвечая на вопрос корреспондентов, один из солдат сказал, что «всё это ради спасения человеческих жизней». Некоторые говорили про «защиту свободы Европы» и про «воинский долг». Правительство Германии в основном поддерживает такую инициативу. Например, немецкий федеральный министр юстиции Марко Бушманн в интервью с Rheinischen Post заявил о легальности тех, кто вступает в вооружённые силы Украины. Но в то же время глава МВД Германии Нэнси Фезер отметила, что власти предостерегают своих граждан от участия в боевых действиях. Вопросы по поводу участия добровольцев и наёмников часто поднимаются на разных интернет-платформах и в социальных сетях.

Впрочем, на Западе есть не только те, кто приветствует наёмников на стороне Зеленского. Например, американский эксперт Дэвид Малет из Вашингтона полностью уверен в том, что присутствие наёмных сил в Украине может вызвать эскалацию между Москвой и Западом, и это крайне опасно для всего земного шара. Многие правительства так же выступают против присутствия добровольческих отрядов. В Британии адмирал Энтони Радакин даже заявлял о противозаконности и бесполезности участия британских солдат в украинском конфликте.