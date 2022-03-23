Борис Кантемиров призвал жителей Осетии влиться в ряды добровольцев и отправиться на Украину

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23 марта 2022, 11:51

фото: vk.com/vld_today

Депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания Борис Кантемиров объявил среди жителей региона сбор добровольцев для отправки на Украину. Кантемиров призвал всех, кто хочет «влиться в ряды добровольцев», обращаться к нему.

Парламентарий написал в своем telegram-канале: «Уважаемы друзья, жители Осетии! Если среди вас есть те, кто хочет оказать помощь и поддержать наших младших, которые сейчас в составе различных силовых структур выполняют свой священный долг по защите нашей Родины, и влиться в ряды добровольцев и не знают, как это сделать, обращайтесь в региональное население ДОСААФ».

Кантемиров попросил «сочувствующих, советников и блогеров» не беспокоить его и подчеркнул, что готов помогать тем, кто точно решил отправиться добровольцем на Украину, попросил найти его и пообещал более детально рассказать, что и как сделать все правильно.

58-летний Борис Кантемиров - советский актёр и режиссёр, мастер спорта и заслуженный тренер России по карате, депутат от партии «Единая Россия», президент Федерации практической стрельбы РСО-Алания. Член комитета по национальной политике и делам молодёжи и комитета по науке, образованию и информационной политике. Принимал участие в спасении заложников в школе в Беслане.

Жительница Волновахи Наталья пряталась от обстрелов ВСУ в погребе и рассказала, как пришли осетины и спасли ее. В ДНР нашли дневник женщины, которую спасли из-под завалов дома военнослужащие из Северной Осетии.

Наталья провела в заточении почти неделю. Наталья пыталась позвать на помощь, но её никто не слышал. Кошмар закончился через семь дней. Женщину нашли трое осетинских военных.

Ее письмо опубликовано в паблике Владикавказ. Сегодня соцсети Вконтакте.