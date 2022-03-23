Захарова о попытке Зеленского сравнить Холокост и события на Украине: украинский президент дошел до абсурда

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23 марта 2022, 10:15 Источник: МИД РФ

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести искусственные параллели между Холокостом и нынешними событиями на Украине - это гнусная манипуляция. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 марта прокомментировала обращение Зеленского к депутатам Кнессета - израильского парламента.

Президент Украины выступил перед израильскими депутатами 20 марта в видеоформате. Как отметила Мария Захарова, украинский президент "без зазрения совести" спекулировал на "переплетении историй" украинцев и евреев, на общей угрозе их "тотального уничтожения".

По ее словам, заявление Зеленского вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Как сказала Захарова, "причина - в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине. Она подчеркнула, что объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова "Холокост", "Бабий Яр".

В комментарии Марии Захаровой говорится: "Зеленский по сути довел ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом". По словам представителя российской дипломатии, "в стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию Зеленский приводил израильским парламентариям вызывающие недоумение аналогии между началом спецоперации на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году".

"Им были выдуманы некие коварные схемы Москвы по «окончательному решению украинского вопроса», которые он позволил себе сравнить с бесчеловечными, варварскими преступлениями нацистов в отношении еврейского народа", - прокомментировала она.

Дипломат полагает, что Зеленскому "невдомёк сегодня", что именно жившие в УССР евреи в наивысшей степени ощутили на себе удар нацистских орд в годы Великой Отечественной войны. "Именно они оказались перед лицом физического уничтожения, которое методично осуществлялось, в том числе, силами местных приспешников, таких как УПА, ОУН, «Полесская сечь» и других", - напомнила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "благодаря несгибаемой силе воли и мощи Красной армии, в рядах которой плечом к плечу сражались русские, украинцы, евреи, представители многих других национальностей СССР, удалось избежать осуществления жестоких планов Третьего рейха и его сателлитов".

Несомненно, "нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен ВОВ, ни у кого не должно вызывать сомнений". Захарова напомнила про трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе.