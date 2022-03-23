Агентство USAID отчиталось о выделении $200 млн на «поддержание стабильности» Украины

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23 марта 2022, 10:48

USAID, Jake Warga/ Danita Delimont

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) представило в среду, 23 марта, отчёт, в котором сказано, что США потратили $200 млн на «поддержание стабильности Украины» и «противодействие российской дезинформации». Информацию об этом разместили на сайте американского правительства.

С документом ознакомились журналисты RT и выяснили, что напрямую Киеву выделенные средства не направлялись.

Американские чиновники уточнили, что 17 февраля текущего года USAID подписало контракт на $200 млн с консалтинговой компанией Chemonics International Inc тоже из США. Последняя взяла на себя обязательства в случае ввода ВС России на Украину организовать ряд мероприятий, среди которых помощь украинским беженцам и противодействие российской дезинформации.

Главной целью была «поддержка стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству», − говорится в документе.

Как стало известно ранее, USAID выделяло более $775 млн различным организациям в России и государствах СНГ. Определенная часть денег должна была пойти на работу, связанную с выборами и СМИ.