Глава социал-демократов Молдовы не доверяет польскому президенту

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2022, 23:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Президент Польши Анджей Дуда полагает, что конфликт в Приднестровье может вскоре обостриться.

Как выяснилось, он прибыл в Кишинёв, чтобы «поддержать президента Санду в трудное время». Но лидер Социал-демократов Молдовы Виктор Шелин обеспокоен этим визитом. Он полагает, что Дуда прибыл для того, чтобы уговорить руководство республики сменить свою политику нейтралитета. Речь идёт конечно же о дипломатическом уровне, но это не отменяет опасения Шелина. Глава партии заявляет, что смена позиции РМ может сыграть на руку Западным странам. Также он до сих пор не может отойти от недавней серии провокаций, устроенных в Приднестровье. Там из-за сообщений о минировании учеников школ перевели на дистанционное обучение. Кто именно устроил эту провокацию – пока никто не знает, но судя по их заявлениям, это были явно радикализированные группы.

«Мир достался Молдове слишком дорогой ценой», - сказал журналистам Виктор Шелин, «Он обошёлся стране 30-ю годами терпения». Глава социал-демократов считает, что провокации, устроенные на территории Приднестровья могут быть выгодны украинским спецслужбам. При этом, он отметил, что дестабилизация в Восточном регионе самой Молдове невыгодна. Ведь в Приднестровье живёт не менее 250 000 граждан РМ. И поэтому обвинять в попытках эскалации Кишинёв – как минимум, неразумно. «Польша будет делать всё, чтобы удержать в зоне влияния США и Молдову», - помимо всего прочего заявил Шелин, «Варшаву тревожит независимая позиция республики и её настойчивость в нейтралитете. Цель Дуды – склонить Кишинёв к отказу от этой позиции». Между тем, в министерстве иностранных дел РМ ещё во вторник заявили, что страна продолжит соблюдать нейтралитет и не отклонится от своего курса.