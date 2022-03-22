На острове Мэн постепенно лишают регистрации воздушные судна миллиардеров из России

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22 марта 2022, 20:36 Источник: Forbes

Фото: pixabay.com

Как минимум восемь влиятельных российских бизнесменов лишились регистрации своих самолетов и вертолетов. Даже те, кто под санкции не попал.

С учета уже сняты вертолеты, предположительно принадлежавшие Алишеру Усманову, Алексею Мордашову, Роману Абрамовичу, а также самолеты Аркадия и Бориса Ротенбергов, Дмитрия Мазепина. Более того, регистрации лишили и воздушные судна бизнесменов, которые не попали под санкции. Это Олег Тиньков, Дмитрий Рыболовлев и Сергей Галицкий. Судя по всему, список будет продолжен.

Остров Мэн пользуется популярностью для регистрации частных джетов. Роль играют и выгодное географическое положение, и особенности местного законодательства. Пока непонятно, где российские миллиардеры будут перерегистрировать свои самолеты.