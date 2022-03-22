Босния и Герцеговина не поддержит санкции против Москвы и не закроет воздушное пространство для российских самолетов

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22 марта 2022, 17:30 Источник: Известия

Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил сербский член президиума БиГ Милорад Додик. Он уточнил: без поддержки Республики Сербской (РС) президиум страны не вправе принимать решение по санкциям, хотя два других представителя правящего триумвирата выступают за меры против России. Политик подчеркнул: РС не поддержит вступление Боснии в НАТО, а нейтралитет БиГ особенно важен во время текущего кризиса на Украине.



Без одобрения со стороны Республики Сербской любое решение Сараево не имеет никакого веса. Одно ясно точно: БиГ не ввела и не будет вводить никаких ограничений против России.



БиГ и Сербия — единственные государства на Балканах, не вступившие в НАТО. В 2020 году в альянс вступила Северная Македония, а в 2017-м к блоку присоединилась и Черногория. В 2010-м БиГ приняла План действий по членству в НАТО. А 4 марта нынешнего года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военная структура окажет дополнительную поддержку Грузии и БиГ «‎в контексте происходящего на Украине»‎.



— Могу вас заверить: Босния и Герцеговина не сможет вступить в НАТО без согласия со стороны Республики Сербской. Пока БиГ занимает нейтральную позицию, отказываясь от вступления в какие-либо военные блоки. Как мы считаем, мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад, - говорит Милорад Додик.



Последствия этих бомбардировок не изжиты до сих пор и всё еще сказываются на здоровье граждан бывшей Югославии.



- Должен также сказать, что мы уважаем позицию Москвы, считаем, что она имеет право защищать свои национальные интересы. Именно это, защита своих интересов, и конфликт, который на протяжении многих лет ведется с США, и привели к текущей ситуации на Украине. То, что сейчас происходит на Украине, на мой взгляд — это побочный эффект от столкновения России и Запада, - говорит сербский политик.