Экономика Словакии получила ущерб в более €100 млн из-за событий на Украине

Словацкая экономика пострадала от событий, последовавших после начала спецоперации по демилитаризации Украины и введения антироссийских санкций Западом. На сегодняшний день ущерб Словакии составляет более €100 млн. такую информацию сообщает во вторник, 22 марта, вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.
«Пока нам это (влияние на Словакию событий на Украине) обошлось за последние четыре недели более чем в €100 млн», − цитирует его слова газета SME.
Чиновник подчеркнул, что непредвиденные расходы, связанные с конфликтом на Украине, вынуждают пересмотреть госбюджет на текущий год с учетом увеличения расходных статей и ростом дефицита.
Положение в других странах Европы тоже оставляет желать лучшего. Так ранее сегодня стало известно, что Макрон допустил введение продуктовых чеков во Франции.