Экономика Словакии получила ущерб в более €100 млн из-за событий на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2022, 17:12

Евро, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Словацкая экономика пострадала от событий, последовавших после начала спецоперации по демилитаризации Украины и введения антироссийских санкций Западом. На сегодняшний день ущерб Словакии составляет более €100 млн. такую информацию сообщает во вторник, 22 марта, вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

«Пока нам это (влияние на Словакию событий на Украине) обошлось за последние четыре недели более чем в €100 млн», − цитирует его слова газета SME.

Чиновник подчеркнул, что непредвиденные расходы, связанные с конфликтом на Украине, вынуждают пересмотреть госбюджет на текущий год с учетом увеличения расходных статей и ростом дефицита.

Положение в других странах Европы тоже оставляет желать лучшего. Так ранее сегодня стало известно, что Макрон допустил введение продуктовых чеков во Франции.