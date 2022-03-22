Арестованный экс-премьер Болгарии быстро освобождён из-под стражи

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22 марта 2022, 15:44

Несколько дней назад полиция Болгария арестовала бывшего премьер-министра Бойко Борисова и ещё несколько высокопоставленных чиновников. Аресты проводились при участии Европейской прокуратуры.



Фигурантов обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств ЕС. Борисова заподозрили также в коррупции. Для самой бедной страны Европы серия арестов стала знаковым событием. Борисов управлял Болгарией 12 лет с перерывами. Поводом для его отставки и ареста стало антикоррупционное движение. В сети вспыли фотографии драгоценностей, слитки золота, деньги, лежавшие в квартире премьера. Борисов назвал фотографии поддельными. Для расследования была специально подключена наднациональная прокуратура ЕС. Коррупция, по мнению европейского надзорного ведомства, является главной причиной обнищания болгарского населения.



Несмотря на множественные обвинения, Борисову всегда удавалось выйти из воды сухим. Не подвела удача и на этот раз. Стражи порядка освободили его из-под ареста из-за отсутствия полноценной доказательной базы. В болгарском обществе полагают, что европейская прокуратура имеет в этом деле собственные интересы.