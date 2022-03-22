Китай вытесняет США из Восточной Азии

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22 марта 2022, 13:54

Китай создал три военных базы в Южно-Китайском море на территориях искусственных островов. На них установлены ракетные системы, которые могут сбивать самолёты, атаковать корабли.



Командующий американскими силами в регионе адмирал Джон Акуилино предупредил, что Поднебесная угрожает соседним государствам. Китай выдавливает США из региона, пока Пентагон оказывает военную поддержку Европе. Американский самолёт-разведчик зафиксировал наличие на китайских островах военных складов, ангаров, посадочных полос и радаров. На предупреждения китайских военнослужащих американский самолёт не реагировал.



После изучения снимков американские военные пришли к выводу, что стратегическая инфраструктура на островах достроена полностью. Далее Китай начнёт освоение других территорий. Власти КНР увеличивают расходы на военные нужды. Китай играет мускулами перед соседями. На фоне войны на Украине такие жесты вызывают беспокойство, прежде всего в Белом доме.

В Южно-Китайском море у Китая имеется значительное превосходство. Там расположен один из трёх флотов КНР. А с искусственного острова Спратли китайцы могут наблюдать за любым морским судном, оказавшимся в регионе. Наличие противокорабельных ракет обеспечивает Китаю серьёзную защиту материковой территории.