С начала конфликта Киева против Донбасса в ДНР более 4 тыс. детей остались сиротами

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22 марта 2022, 13:50

Дети ДНР, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

С апреля 2014 года, после начала боевых действий на юго-востоке Украины, в Донецкой Народной Республике осиротели 4167 детей. Такую информацию RT сообщила советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко.

Причем большинство подобных детей, которые лишились родителей, находятся в республике не под государственной опекой, а воспитываются в семьях родственников.

«Власти республики помогают таким семьям выплатой пособий и различными гуманитарными акциями», — цитирует агентство слова чиновницы.

Федоренко привела скорбный факт того, что за последние три месяца в ДНР погибли и получили ранения 17 детей. За время всего конфликта пострадал 281 ребёнок. 21 марта 2022 года в районе Мариуполя при обстреле со стороны ВСУ автомобиля с беженцами были убиты двое несовершеннолетних.

Также с начала 2022 года, по данным чиновницы, в Донецке ВСУ уничтожили две школы. В Ясиноватой под постоянным огнем противника находится санаторий для детей с нарушением опорно-двигательной системы.

«Обстреливать детские сады, школы и санатории для больных детей могут только украинские нацисты, у которых нет ничего святого», — заявила уполномоченная по правам ребёнка.

Собеседница журналистов отметила, что надеется на скорое прекращение обстрелов и восстановление в ближайшие месяцы разрушенных школ, детсадов и других социальных учреждений в республике и всем Донбассе.