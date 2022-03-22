В Риге арестован один из главных авторов YouTube-каналов на русском языке по военной сфере Кирилл Федоров

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22 марта 2022, 13:20

Кирилл Федоров, блогер из Латвии/ screenshot из свободных источников

В столице Латвии взяли под арест автора одного из основных русскоязычных каналов по военной тематике на YouTube Кирилла Фёдорова. Власти республики намерены предъявить ему обвинение в госизмене в связи с пророссийской направленностью его видеосюжетов.

Известно, что сам он русский гражданин Латвии, перед задержанием планировал перебраться в Россию и оформить российское гражданство. К сожалению, планы перечеркнули действия латышской службы безопасности, которая хочет вменить Кириллу тяжёлую статью.

Преследования активистов русских организаций и пророссийски настроенных жителей республик Прибалтики происходит практически постоянно. С началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ВС России, это преследование усилилось.