Иран, используя противоречия Армении и Азербайджана, пытается укрепиться на Кавказе

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22 марта 2022, 13:07

Делегация иранских чиновников побывала с официальным визитом в Баку. Стороны подписали соглашение о строительстве транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахичевань через Иран.



По нему будут проложены железная дорога, автотрасса, линия электропередач. Баку проявляет самостоятельность во внешней политике, хотя его многие действия ограничены трёхсторонним соглашением с Ереваном и Москвой. Новый коридор делает Зангезурский проход невостребованным. Ранее через него Азербайджан должен был быть соединён с Нахичеванской автономией через Армению. Он, в свою очередь, актуализировал бы Лачинский коридор, который соединял Армению с Нагорным Карабахом.



Если представить, что стороны согласились на существование обоих коридоров, то осталась проблема организации таможенного контроля на данных направлениях. Ситуация в Нагорном Карабахе очень далека от мира. Непризнанная республика снова обстреливается. Азербайджан призывает армян покинуть территорию, на которой уже нет газа и постоянного электричества.



Иран при помощи противоречий на Кавказе пытается усилить своё присутствие в регионе. Иранский коридор оптимален, если отношения Баку и Тегерана будут оставаться на стабильном уровне. Армения при таком раскладе лишается манипуляционных рычагов.