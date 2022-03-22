Делегация иранских чиновников побывала с официальным визитом в Баку. Стороны подписали соглашение о строительстве транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахичевань через Иран.
По нему будут проложены железная дорога, автотрасса, линия электропередач. Баку проявляет самостоятельность во внешней политике, хотя его многие действия ограничены трёхсторонним соглашением с Ереваном и Москвой. Новый коридор делает Зангезурский проход невостребованным. Ранее через него Азербайджан должен был быть соединён с Нахичеванской автономией через Армению. Он, в свою очередь, актуализировал бы Лачинский коридор, который соединял Армению с Нагорным Карабахом.
Если представить, что стороны согласились на существование обоих коридоров, то осталась проблема организации таможенного контроля на данных направлениях. Ситуация в Нагорном Карабахе очень далека от мира. Непризнанная республика снова обстреливается. Азербайджан призывает армян покинуть территорию, на которой уже нет газа и постоянного электричества.
Иран при помощи противоречий на Кавказе пытается усилить своё присутствие в регионе. Иранский коридор оптимален, если отношения Баку и Тегерана будут оставаться на стабильном уровне. Армения при таком раскладе лишается манипуляционных рычагов.
Аргументы Недели → Самое читаемое
ТАСС: В Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект об обращении с российскими военнопленными
- #ЗАУГЛОМ На чем полетим вместо чужих Боингов и Эрбасов
- 13:20 В Риге арестован один из главных авторов YouTube-каналов на русском языке по военной сфере Кирилл Федоров
- 13:07 Иран, используя противоречия Армении и Азербайджана, пытается укрепиться на Кавказе
- 12:42 Российская рок-певица Чичерина сняла украинский флаг с мэрии Энергодара
- 11:54 Министерство информации ДНР сообщило об освобождении от украинских сил около половины территории Мариуполя