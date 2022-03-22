Лукашенко распорядился дополнительно посеять сахарную свеклу: «за сахар идет война, к счастью, только в магазинах»

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22 марта 2022, 13:21 Источник: ТАСС

Сахар, Zamir Usmanov/globallook.com

Александр Лукашенко назвал сахар «стратегическим продуктом», за который идет война, и распорядился в 2022 году увеличить посевы сахарной свеклы, чтобы получить не менее 5 млн тонн урожая.

«Сегодня обращаю особое внимание: свекла, - как хлеб, соль и пара-тройка других продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война, к счастью, только в магазинах», - заявил президент Белоруссии, выступая на совещании, посвященном подготовке к весенне-полевым работам.

Он назвал фейками сообщения о нехватке семян свеклы, которые приравняли к «новому страшному оружию». По его словам, никакого дефицита нет.

«Семена готовили всю осень и зиму, и они готовы. Осталось некоторое количество, по той же сахарной свекле, завезти семена из России <...>Я просто ставлю задачу - дополнительно высевайте, чтобы до 5 млн тонн получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги», - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что из-за повышенного спроса на сахар, сеть магазинов «Магнит» увеличила объем его фасовки в 20 раз.