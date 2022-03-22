Российская рок-певица Чичерина сняла украинский флаг с мэрии Энергодара

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22 марта 2022, 12:42

Юлия Чичерина, Энергодар, Mikle Andronik/ globallookpress.com

Несколько знаковых мероприятий прошло накануне в Энергодаре, находящемся под контролем ВС России, с участием российской рок-певицы Юлии Чичериной. Вместе с военкорами проекта WarGonzo она побывала в освобождённом городе.

Она сняла украинский флаг со здания мэрии Энергодара Запорожской области. Певица не пожелала выступать под госсимволом страны, которая причастна к военным преступлениям против Донбасса, а также устроившей против неё уголовное преследование.

После чего Юлия провела импровизированный концерт для российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

Кадры с выступления Чичериной представил военкор Танай Чолханов. Бойцы спецоперации прослушали военные хиты певицы.