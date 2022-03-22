Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что Европейский Союз запретил государству приобретать нефть у российских компаний. Случай по своей наглости уникальный. Союзное объединение государств указывает другой стране, как необходимо действовать на внешнеполитической арене.
Сербия на протяжении двух десятилетий пытается сохранить одинаковые отношения, как с Россией, так и с Европой. Республика не намерена вступать в НАТО, которое бомбило мирные города Югославии в 1999 году. До последнего времени сербским чиновникам удавалось соблюдать баланс. Интегрироваться в ЕС Сербия в ближайшем будущем не планировала. Да и Европа не намерена открывать двери на Балканы нараспашку. Для Брюсселя сербская территория является только очередным рынком сбыта. Даже сербские предприятия стали постепенно задавливаться предложениями европейских производителей.
Главным поставщиком нефти в Сербию является Россия. Наша страна предлагает максимально выгодную для братского народа цену. Москва играет главную роль в подготовке вооружённых сил республики. При помощи Российских железных дорог был запущен скоростной поезд из Белграда в Нови-Сад. Сербы благодарны России за помощь в реализации важнейших проектов. В Сербии полагают, что вскоре государству может потребоваться серьёзная политическая и экономическая помощь.
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