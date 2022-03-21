Генерал Мизинцев: Киев отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь группами под видом мирных жителей

Аргументы Недели → В мире 13+

21 марта 2022, 22:39

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник сообщил, что украинские националисты незамедлительно начали выполнять лицемерный приказ Киева покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей.

Мизинцев рассказал, что националисты покидают Мариуполь, переодевшись в гражданскую одежду и используя все возможности, в том числе по гуманитарным коридорам.

По данным Минобороны РФ, в воскресенье, 20 марта, террористы батальона "Азов" ("Азов" в России запрещен) убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими детьми, на автомобиле их родителей пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье. Бандиты были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими. Генерал отметил, что дети спасены, им оказывается необходимая помощь.

Как подчеркнул российский генерал, отказом на гуманитарные предложения России по Мариуполю киевские власти показали полное безразличие к человеческим жизням.

Минобороны России накануне предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук это предложение отклонила.