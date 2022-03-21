Немецкое оружие снова убивает русских

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21 марта 2022, 17:38

Железный канцлер Отто фон Бисмарк считал, что Россия и Германия имеют много общего. За полтора столетия немцы и русские не испытывали друг к другу даже малейшей неприязни. В то же время немецкий лидер предупреждал, что для разрушения хороших отношений двух государств потребуется меньше усилий, чем было затрачено на созидание. Канцлер был прав, ведь после двух мировых войн, когда немцы убивали русских, оружие Германии продолжает убивать россиян.



Большая часть парламентариев Германии поддержала предложение нового канцлера Олафа Шольца об отправке на Украину вооружения. Немецкая газета Zeit отреагировала на такое решение с долей иронии. Журналисты написали, что Шольц строит новую систему безопасности, приняв решение об использовании немецкого оружия против русских. Газета сообщает о превращении Германии в косвенного участника военного конфликта двух государств. Издательство напоминает о том, что война происходит совсем недалеко от Берлина.



Шольц мог бы быть более дальновидным, если вместо оружия заставил украинцев выполнять Минские соглашения. Его предшественница Ангела Меркель приложила значительные усилия для их заключения, наравне с бывшим главой внешнеполитического ведомства Франком Вальтером Штайнмайером. Но Шольц пошёл на поводу у заокеанских партнёров, совершив непростительную ошибку.