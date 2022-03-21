Глава ДНР Денис Пушилин: на взятие под контроль Мариуполя понадобится несколько недель

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21 марта 2022, 15:50 Источник: Интерфакс

Разгрузка гумпомощи Мариуполю, фото: vk.com/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 21 марта, заявил, что взятие Мариуполя под контроль - это не вопрос двух-трех дней и даже недели. Пушилин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) рассказал, что город большой, внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов.

Глава ДНР раскрыл, что основная их укреппозиция - это завод "Азовсталь". По словам Пушилина, учитывая, что только территория этого предприятия занимает порядка 11 квадратных километров, "понятно, что говорить о том, что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится". Он полагает, что бои за взятие Мариуполя могут растянуться еще на неделю.

В Мариуполе острая гуманитарная катастрофа. 20 марта Пушилин сообщил, что первые машины с гуманитарной помощью из России доставили груз в Мариуполь. Доставили воду, продукты питания, в том числе детского, разгрузили в больнице в Восточном районе города.

Как отметил глава ДНР, "это была чрезвычайно опасная операция, связанная с риском для жизни, потому что территория еще обстреливалась «Градами» ВСУ".

18 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о боях в центре Мариуполя, которые ведут подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ.