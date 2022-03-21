В Индии с официальным визитом побывал японский премьер Фумио Кисида. Он призвал индийские власти осудить российскую спецоперацию на Украине. За такую услугу японский политик предложил премьер-министру Индии Нарендру Моди инвестиции в размере 42 миллиардов долларов.
В Дели не согласились идти на поводу у Токио. Официально оба премьера указали на необходимость прекращения огня на Украине, однако Индия не упоминала виновника конфликта. Японцы пытаются идти в ногу с американцами, ведя санкционную войну с Россией и одновременно снабжая Украину нелетальным военным снаряжением. Несмотря на антироссийскую позицию, в стране Восходящего солнца не готовы отказываться от закупок российских газа, нефти и других энергоресурсов.
События на Украине всколыхнули японское общество, которое стало чаще напоминать о своих притязаниях на Курильские острова, отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны. По данным газеты Yomiuri Shimbun, более 80% японцев поддерживают антироссийскую риторику. Население страны считает, что Украина должна вернуть себе Донбасс, а Япония южные Курильские острова. Новое правительство Японии сменило внешнеполитический вектор. Если ранее Токио пытался придерживаться нейтралитета в оценке военных действий, то сейчас наблюдается противоположная позиция.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Применение 3D-технологий после ДТП поможет избежать больших автомобильных пробок - предложения Дмитрия Давыдова
Минобороны сообщает, что подразделения ВДВ вытеснили из пригорода Киева бойцов украинских нацбатальонов
- #ЗАУГЛОМ На чем полетим вместо чужих Боингов и Эрбасов
- 14:32 Япония предложила Индии 42 млрд долларов за осуждение России
- 13:53 В Киевской области ввели комендантский час более чем на сутки
- 13:29 Польша отгораживается от Белоруссии высоким забором
- 12:39 Минобороны России показало на видео уничтожение центра подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины