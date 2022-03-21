Япония предложила Индии 42 млрд долларов за осуждение России

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21 марта 2022, 14:32

В Индии с официальным визитом побывал японский премьер Фумио Кисида. Он призвал индийские власти осудить российскую спецоперацию на Украине. За такую услугу японский политик предложил премьер-министру Индии Нарендру Моди инвестиции в размере 42 миллиардов долларов.



В Дели не согласились идти на поводу у Токио. Официально оба премьера указали на необходимость прекращения огня на Украине, однако Индия не упоминала виновника конфликта. Японцы пытаются идти в ногу с американцами, ведя санкционную войну с Россией и одновременно снабжая Украину нелетальным военным снаряжением. Несмотря на антироссийскую позицию, в стране Восходящего солнца не готовы отказываться от закупок российских газа, нефти и других энергоресурсов.



События на Украине всколыхнули японское общество, которое стало чаще напоминать о своих притязаниях на Курильские острова, отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны. По данным газеты Yomiuri Shimbun, более 80% японцев поддерживают антироссийскую риторику. Население страны считает, что Украина должна вернуть себе Донбасс, а Япония южные Курильские острова. Новое правительство Японии сменило внешнеполитический вектор. Если ранее Токио пытался придерживаться нейтралитета в оценке военных действий, то сейчас наблюдается противоположная позиция.