Польша отгораживается от Белоруссии высоким забором

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21 марта 2022, 13:29

Для исключения незаконного проникновения беженцев с белорусской территории в Европу польские власти приступили к возведению заградительного сооружения. Оно разделит территорию заповедника в Беловежской пуще, создавая риски для уникальной экологической системы региона.



Металлический забор высотой в 5,5 метра с колючей проволокой должен стать, по мнению польской стороны, надёжной защитой от всех нежеланных гостей. Белорусские экологи считают действия польской стороны противозаконными, так как забор нарушает экологическую целостность заповедника. Свои претензии специалисты высказали в обращении в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 8 лет назад Беловежская пуща была признана трансграничным объектом. Из-за возведения забора могут исчезнуть многие охраняемые виды животных. Кроме того лес в заповеднике находится в первозданном виде. Строительство забора длинной почти 200 километров, из которых 64 пройдёт по территории Беловежской пущи, может создать угрозу исчезновения зубров.

Против строительства забора высказались и европейские экологи, а также неправительственные организации. В Варшаве на это успокоили, что в заборах будут сделаны специальные проходы для зубров и других крупных животных. Ограждение польские власти намерены построить за пять месяцев.