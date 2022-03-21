В МИД Тайваня заявили о готовности сражаться

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21 марта 2022, 08:32 Александр Крохмаль, Журналист

Возможное вторжение КНР на Тайвань является одной из обсуждаемых тем современной Азии. Обеспокоены этим и Западные страны. Многие опасаются, что приход китайских солдат на остров вызовет глобальную войну на Востоке, куда окажутся втянуты сразу несколько государств. Во-первых, Тайваню может оказать серьёзную поддержку Япония. Во-вторых, недалеко базируются флотилии США, которые тоже могут поддержать островную частично признанную республику. В-третьих, Тайваньцы могут организовать ожесточённое сопротивление в стиле Второй Мировой войны. Большой конфликт не будет выгоден никому. И потому в КНР некоторые надеются на мирное присоединение.

А между тем, Тайваньские представители чётко дали понять, что готовы «упорно сражаться за свой суверенитет и демократию». Министр иностранных дел республики Ву Чжао-се дал намёк, что страна будет решительно сопротивляться и отстаивать независимость. Министр считает, что в КНР рассчитывают распространить на острове «авторитарную диктатуру». Также у него есть опасения, что одним Тайванем это не ограничится, и может быть затронут весь Тихоокеанский регион. Ву Чжао-Се отметил и частые появления самолётов КНР в пределах границ республики. Эти вылеты давно тревожат население острова. Войны там не хочет никто. Многие до последнего надеются, что полномасштабного конфликта всё же удастся избежать.