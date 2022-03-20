Власти Болгарии призвали жителей районов Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность в связи с минной опасностью в Черном море

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2022, 22:41 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Правительство Болгарии призвало жителей черноморских районов страны Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность в связи с опасностью подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом с минрепов.

Болгарские власти просят граждан при обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу сообщать о происшествии на телефон экстренных служб "112".

По данным правительства, предприняты все необходимые меры по контролю над морскими границами страны и передвижением судов в болгарских территориальных водах, о готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию опасных объектов.

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Черноморский флот ВМФ России опубликовал предупреждение о минной опасности 18 марта 2022 года.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан стран Евросоюза.