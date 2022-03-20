Власти Германии договорились с Катаром о поставках сжиженного природного газа

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20 марта 2022, 21:21 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время визита в Катар договорился о долгосрочном энергетическом партнерстве стран. Телеканал Welt передает, что Роберт Хабек обсуждал конкретные объемы и время поставок, но подробностей не раскрыл.

По словам министра, германские власти не планируют полностью заменять сырье из России поставками из Катара. Как он сказал, ФРГ стремится к диверсификации газовых поставок. "Нам нужна диверсификация, а это значит: одна страна или один регион не заменяет другой", — цитирует Роберта Хабека "Коммерсантъ".

До начала специальной военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля, Германия потребляла более 50% российского газа. В перспективе Берлин намерен сделать так, чтобы на каждый регион, который поставляет сырье, приходилось не более 20% объема импорта. В таком случае из-за форс-мажора поставки из одного региона можно будет заменить быстро и без потерь.