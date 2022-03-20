Жительница Мариуполя: нацисты из батальона «Азов» взорвали бассейн «Нептун», убив много людей

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20 марта 2022, 17:17 Источник: Свободная пресса

Украинские нацисты из батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) взорвали в центре Мариуполя недавно отремонтированный бассейн «Нептун», убив при этом много мирных жителей города.

Жительница Мариуполя, которой удалось уехать из города, рассказала, что украинские нацисты умышленно уничтожили бассейн, загубив очень много людей.

«Зачем было бассейн рушить? Его недавно отстроили, сделали там хороший ремонт. Наверное, нацисты так устрашают население», — считает женщина. По её словам, нацисты «Азова» взорвали в Мариуполе драматический театр и другие здания, многоквартирный дом, в котором она жила.

«В результате огненного шквала, который нацисты умышлено обрушили на Мариуполь, в городе фактически камня на камне не осталось, — цитирует жительницу Мариуполя РИА Новости.

Другая жительница Мариуполя ранее рассказала, что нацисты из «Азова» специально созвали в драмтеатр мирных жителей, которые проявили желание эвакуироваться из города, а потом взорвали здание театра вместе с пришедшими туда людьми, - сообщает «Свободная пресса».

Штаб территориальной обороны ДНР сегодня утром сообщил: «За минувшие сутки, с 08:00 19 марта до 08:00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР».