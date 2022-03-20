The Washington Post: из-за ситуации вокруг Украины в США вырастут цены на продукты

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20 марта 2022, 09:32 Источник: ТАСС

Американский фермер, Mark Hertzberg/globallook.com

Аналитики ожидают, что в результате спецоперации России в Украине и введенных в ответ на нее санкций, в США возникнут возникнут проблемы в сельском хозяйстве, которые приведут к повышению цен на продукты, пишет The Washington Post.

По словам экспертов, из-за санкций сельхозпроизводители не смогут закупать в России удобрения и средства химической обработки, что повлияет на ассортимент выращиваемой продукции. Кроме того, в результате событий в Украине ожидается рост мировых цен на пшеницу. На итоговой цене продуктов скажется и повышение стоимости электроэнергии.

«Проблема номер один - это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы. Фермеры столкнутся с ростом цен во всех сферах», - заявил изданию профессор Сиракьюзского университета (штат Нью-Йорк) Патрик Пенфилд, занимающийся проблемами цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в отношении России ожидается падение уровня жизни населения в ФРГ.