Аргументы Недели В мире 13+

The Washington Post: из-за ситуации вокруг Украины в США вырастут цены на продукты

, 09:32 Источник: ТАСС

The Washington Post: из-за ситуации вокруг Украины в США вырастут цены на продукты
Американский фермер, Mark Hertzberg/globallook.com

Аналитики ожидают, что в результате спецоперации России в Украине и введенных в ответ на нее санкций, в США возникнут возникнут проблемы в сельском хозяйстве, которые приведут к повышению цен на продукты, пишет The Washington Post.

По словам экспертов, из-за санкций сельхозпроизводители не смогут закупать в России удобрения и средства химической обработки, что повлияет на ассортимент выращиваемой продукции. Кроме того, в результате событий в Украине ожидается рост мировых цен на пшеницу. На итоговой цене продуктов скажется и повышение стоимости электроэнергии.

«Проблема номер один - это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы. Фермеры столкнутся с ростом цен во всех сферах», - заявил изданию профессор Сиракьюзского университета (штат Нью-Йорк) Патрик Пенфилд, занимающийся проблемами цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в отношении России ожидается падение уровня жизни населения в ФРГ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика

Глава МИД КНР Ван И: позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна, справедлива и на правильной стороне истории

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива и время покажет, что она находится на «правильной стороне истории». Очень важно, отмечает Ван И, чтобы все стороны вместе продвигали разрешение кризиса посредством диалога и переговоров, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.

Политика

Более 75 тонн гуманитарной помощи доставили в Херсон российские военные

Минобороны России доставило более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона и области. Ведомство отмечает, что в Херсоне открываются магазины и рынки, но местные предприниматели завышают цены на товары первой необходимости. Большинство жителей не могут купить даже продукты - правительство и работодатели прекратили выплаты зарплат и социальных пособий, поэтому большое число людей ежедневно приходят к местам выдачи гуманитарной помощи от России. Людям выдают продовольственные наборы, включающие продукты первой необходимости: крупы, макароны, сахар, консервы, картофель, фрукты.

В мире

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил Правительство в отставку

Президент Сердар Бердымухамедов после церемонии инаугурации и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск прибыл в Дворцовый комплекс «Огузхан», где подписал Постановление о сложении полномочий членами Правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров.

Политика