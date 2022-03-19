Власти Болгарии заявили, что не станут продлевать контракт с «Газпромом», который истекает в 2022 году

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2022, 23:00 Источник: ТАСС

Газопровод, Stefan Sauer/globallook.com

Болгарское правительство заявило в субботу, что не станет заключать новый контракт с «Газпромом», поскольку это невозможно в условиях украинского конфликта.

«В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с «Газпромом», - заявил вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев, добавив при этом, что у страны «есть альтернативы» в виде Трансбалканского газопровода.

Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года. Как заявили эксперты ТАСС, возможность альтернативных поставок газа у страны действительно есть, однако покупать его придется по более высоким, нежели сейчас, ценам.