Глава «Укрзализныци» Камышин: между Украиной и Белоруссией больше нет железнодорожного сообщения

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19 марта 2022, 20:14 Источник: РИА Новости

Железная дорога, Victor Lisitsyn/globallook.com

Между Украиной и Белоруссией больше нет железнодорожного сообщения, сообщил глава правления Украинских железных дорог («Укрзализныци») Александр Камышин. Его слова приводит телеграм-канал «Политика страны».

«Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Белоруссией нет», - цитирует Камышина телеграм -канал.

Кроме того, Камышин сказал, что благодарит белорусских железнодорожников «за то, что они делают». Однако причины этой благодарности раскрывать не стал.

На этой неделе «Укрзализныця» объявила о намерении национализировать около 3 тысяч железнодорожных вагонов, которые принадлежат России.