Прокурор запрашивает реальный срок блогеру Эдварду Билу

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19 марта 2022, 14:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Несмотря на извинения и раскаяние, известный блогер Эдвард Бил может угодить за решётку на годовалый срок.

В ходе повторных слушаний Пресненского суда Москвы прокурор потребовала для «любителя скоростей» 1 год и четыре месяца колонии с лишением права на управление транспортным средством в течение 3-х лет. Летом прошлого года Била признали виновным в крупном ДТП на Новинском бульваре, произошедшем 21 апреля 2021 года. Авария едва не привела к многочисленным смертям. Шесть человек серьёзно пострадали, а одна женщина даже получила инвалидность 1-й группы. Тогда виновный за решётку так и не сел. Прокуратуру не удовлетворило такое решение, и она стремительно добивается изменений.

Эдуард Бил утверждал, что раскаивается в содеянном. Он не раз говорил об этом публично и даже сжёг своё водительское удостоверение на камеру. Блогер полностью согласился с обвинениями. Потерпевшим он частично компенсировал нанесённый вред. Марии Артёмовой, едва не лишившейся жизни из-за ДТП, Бил выплачивает ежемесячное пособие. Помимо этого он компенсировал ей вред на сумму в 2.5 миллиона рублей. Адвокаты блогера просят не назначать подзащитному реальный срок. Защитники госпожи Артёмовой полностью солидарны со своими коллегами. Они считают, что обязательных работ для Эдварда Била более, чем достаточно. Это нужно для того, чтобы виновник аварии продолжал оплачивать компенсации потерпевшей, а также её лечение.