Почему коров в Индии признают священными созданиями

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19 марта 2022, 11:51 Александр Крохмаль, Журналист

Почему в Индии корову считают священным животным? И почему в этом так много общего с зороастризмом? Не зная индийской истории, едва ли можно дать правильный ответ. Поэтому углубимся немного во времена оные. Для начала, стоит отметить, что Индостан – благодатное место для земледелия. На большей части территории собирают сразу три урожая за год. Для частого сбора урожая необходима тягловая сила. На быках индостанцы пашут землю и перевозят урожай, а коровы, в свою очередь, являются «поставщиком» питательных веществ. Корова – это кормилица всей семьи; та, что даёт молоко; та, что приходит и приносит жизнь. Это способ выживания для местного населения.

У коров в Индии есть своя богиня, Первая Божественная Корова. Зовётся она Сурабхи, что в переводе означает «сладко пахнущая». Согласно мифам, возникла она ещё со времён образования космического океана Чара Самудра или, проще говоря, с первых дней существования нашей вселенной. Сурабхи принадлежала одному из духовных сыновей Брахмы, Васиштхе. Другое её именование звучит, как Камадхену или «корова желаний». Считается, что она исполняет любые желания, если они чистые и светлые. Изображения Сурабхи невольно отдают иранской культурой и даже египетской. Внешне она напоминает сфинкса. Некоторые отображают её с человеческой головой и крыльями, что делает её очень похожей на мифических существ Древнего Египта.

В индийской мифологии есть много сюжетов с попыткой похищения Сурабхи. Её пытались украсть Васу (полубоги) во время посещения ашрама Васиштхи. Но кража была раскрыта. Духовный сын Брахмы наложил проклятие на всех, кто пытался забрать у него Сурабхи. Это сделало всех Васу смертными и обрекло их на жизнь в человеческом мире. Семеро полубогов, при этом, покинули физические тела сразу после рождения в мире смертных. А вот один из них по имени Бхишма остался человеком. В образе священного создания Сурабхи отразилось общее почитание коров по всей Индии. С тех пор в индийских и иранских землях корова стала приравниваться к высшим творениям Бога. Эти устои до сих пор сохраняются на территории Индостана.